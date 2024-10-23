Etiyopya Başbakanı Ahmed'den BRICS'te BM'ye Afrika çağrısı: BMGK'de daimi olarak temsil edilsin

Ahmed, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi toplantısında konuştu.

BRICS'in adil bir düzen ve temsili çok taraflılığı harekete geçirmek için benzersiz bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Ahmed, "Gelişmekte olan ulusların endişelerini gideren reformları birlikte savunabilir ve seslerinin küresel sahnede duyulmasını sağlayabiliriz." dedi.

BMGK'de reform yapılması çağrısında bulunan Ahmed, BRICS üyesi ülkelerin, Afrika'nın ortak tutumuna bağlı kalarak BMGK'de temsili için destek beklediklerini belirtti.

Ahmed, "Afrika'nın BMGK'de temsili sadece temsil meselesi değil, aynı zamanda adalet, eşitlik ve tüm ulusların küresel yönetime katkıda bulunabilmesini sağlamakla ilgilidir." diye konuştu.

Etiyopya'nın, gelişmekte olan ulusların eşitlik ilkesine dayalı olarak çok taraflılığı teşvik etmede desteğe hazır olduğunun altını çizen Ahmed, şunları söyledi:

"Dünyamız çok sayıda krizle hızla dönüşüyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme, genellikle adil olmayan küresel finans sistemleri tarafından tehdit ediliyor. Ancak küresel nüfusun neredeyse yarısını temsil eden kolektif sesiyle BRICS'te muazzam bir fırsat görüyorum, daha adil bir dünya düzeni için dönüştürücü bir güç olma potansiyeline sahip."

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra bu yıl İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılmasıyla üye sayısı 9'a çıkan BRICS, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle son yıllarda daha fazla gündeme geliyor.

AFRİKA'NIN BM'DE TEMSİLİ

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin yaşadığı 54 ülkeli Afrika kıtasında yaşanan bölgesel sorunların çözümü, BM Güvenlik Konseyi'nin gündeminde uzun yıllardır önemli yer tutuyor.

ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın daimi üye olduğu konsey yapısında, Afrika'nın daimi olarak temsilinin bulunmaması, sistemin adaletsiz ve eşitlikten uzak yapısına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

54 üyesiyle BM'nin yüzde 28'ini oluşturan ve örgütün kritik kurumlarında yeterli yetkiye sahip olmayan Afrika ülkeleri, üyelik talebini dillendiriyor.