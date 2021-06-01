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  • Etiyopya Başbakanı ''iktidarı devretmeyeceği'' ifadelerinin yer aldığı ses kaydını yalanladı
Dünya

Etiyopya Başbakanı ''iktidarı devretmeyeceği'' ifadelerinin yer aldığı ses kaydını yalanladı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, basına sızdırılan ve gelecek 10 yıl boyunca iktidarı devretmeyeceğine ilişkin ifadelerin yer aldığı ses kaydını yalanladı.

AA01 Haziran 2021 Salı 07:53 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 07:53
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Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ahmed'in Refah Partisi (PP) toplantısında kaydedildiği ileri sürülen ses kaydının "montaj ve sahte olduğu" ifade edildi.

Bahse konu kaydın Ahmed'in farklı cümlelerinin kesilerek montajlanmasıyla hazırlandığı ve basına sızdırıldığı savunulan açıklamada, seçimler yaklaşırken vatandaşların bu tip dezenformasyon kampanyalarına karşı ihtiyatlı olmaları istendi.

Ses kaydında Başbakan Ahmed'in "gelecek 10 yıl içerisinde kimsenin hükümet kurmasına izin vermeyeceği ve muhalefete iktidarı devretmektense ölmeyi tercih edeceği" sözleri yer alıyordu.

Etiyopya'da genel seçimlerin 21 Haziran'da yapılması planlanıyor.

Seçimlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Ağustos 2020'den Haziran 2021'ye alınmasına muhalefet tepki göstermişti.

Nüfusun en kalabalık olduğu Oromiya eyaletindeki iki güçlü muhalif parti, liderlerinin tutukluluğu ve muhalefete yönelik baskılar gerekçesiyle seçimlere katılmayacağını açıklamıştı.

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