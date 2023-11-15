Etiyopya Başbakanı ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı arasında görüşme

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in daveti üzerine gittiği başkent Addis Ababa'da temaslarda bulundu.

Burhan ve Ahmed, görüşmede, ikili ilişkiler, Afrika Boynuzu'ndaki son durum ve bölgedeki genel gelişmeleri ele aldı.

Sudan hükümetinin ateşkes sağlama, savaşı sona erdirme ve ülkeye barış getirme çabaları hakkında Etiyopya Başbakanı'na bilgi veren Burhan, ülkenin içinde bulunduğu bu krize çözüm bulmak için Afrika Birliği'nin, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) ve Suudi Arabistan-ABD girişimlerine değindi.

Egemenlik Konseyi Başkanı, Sudan ile Etiyopya arasındaki "ebedi" ilişkilere dikkati çekerek, iki halkın "ortak bir kaderle" birbirine bağlı olduğunu vurguladı ve bu ilişkilerin daha da güçlenmesini umduğunu ifade etti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed ise Burhan'ın ziyaretinde duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun "iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği sürecinin güçlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştiğinin" altını çizdi.

Ahmed, Sudan krizini çözmek ve savaşı sona erdirmek için önerilen girişimlerin, ortak çabaların, desteğin ve entegrasyonun önemini vurguladı.

Öte yandan Burhan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki'yi kabul ederek kendisiyle Sudan'daki durumu ve krizin çözümüne yönelik çabaları görüştü.

SUDAN İÇ SAVAŞI



Sudan'da 15 Nisan'da patlak veren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

HDK, iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.