AA 03 Temmuz 2020 Cuma 14:21 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 14:26

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, üst düzey sivil ve askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, şiddet eylemlerine yol açanların polis kuvvetlerince yakalandığını söyledi.

Olayların bir iç savaş çıkarma girişimi olduğunu ifade eden Ahmed, bu girişimin önlendiğini ve ülkede yaşamın normale döndüğünü dile getirdi.

Hafta başından bu yana başkent Addis Ababa ve farklı bölgelerde görülen şiddet olaylarında 4'ü polis toplam 87 kişi hayatını kaybetti.

- CENAZESİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI



Hachalu Gundessa için Oromiya eyaletinin Ambo kasabasında dün düzenlenen cenaze törenine ise yoğun güvenlik önlemleri altında binlerce kişi katıldı.



Sanatçı, başkent Addis Ababa’da 29 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Yaşananların ardından gözaltına alınan onlarca kişi arasında halkı kaosa sevk etmekle suçlanan muhalif siyasetçilerden Eskinder Nega ve Jawar Muhammed de bulunuyor.



- HUNDESSA'YI KİMLERİN HEDEF ALDIĞI TESPİT EDİLEMEDİ



Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı henüz tespit edilemedi.



Etiyopya'da en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.



Oromo kökenli Başbakan Abiy Ahmed'in Nisan 2018'de iş başına gelmesi sonrası federal hükümete karşı tepkisi dinen Oromolar, son dönemde eleştiri oklarını yönelttikleri hükümete karşı yeniden sokaklara indi.



İnternet bağlantısının kesildiği ülkede muhalif siyasetçilerin gözaltına alınmasının gerginliği daha da artırmasından endişe ediliyor.