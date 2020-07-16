AA 16 Temmuz 2020 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 13:38

ETV'den yapılan açıklamada, Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele'nin konuya ilişkin açıklamalarının yanlış aktarıldığı ve bu nedenle konunun uluslararası medya organlarında da hatalı şekilde kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Bekele'nin açıklamalarına ilişkin haberimizde aktardığımız yanlış beyanattan ötürü özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

ETV ve diğer yerel medya organları, Bekele'nin barajda inşa planına uygun şekilde su tutulmaya başlandığını söylediğini aktarmıştı.

Bekele, baraj çevresinde su toplandığına ilişkin sosyal medyada yayılan uydu fotoğraflarını da doğrulamıştı.

Söz konusu haberlerin çıkmasının ardından Mısır, Etiyopya hükümetinden "haberlerin doğruluğu konusunda acil açıklama yapmasını" talep etmişti.

- HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.



Son olarak, barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili Afrika Birliğinin girişimiyle Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yeniden başlayan müzakereler, anlaşma sağlanamayınca pazartesi sona ermişti.



Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.



Etiyopya, anlaşma olmasa da yağmur dönemini kaçırmamak için bu ay barajı doldurmaya başlayacağını açıklamıştı.

