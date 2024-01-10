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Dünya

Etiyopya dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya

Etiyopya'da iklim değişikliğinden kaynaklı afetlerin yaklaşık 4 milyon kişiyi gıda kriziyle karşı karşıya bıraktığı bildirildi.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 17:07 - Güncelleme:
Etiyopya dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya
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Birleşmiş Milletler (BM) Etiyopya Mukim Koordinatörlüğü ile Etiyopya Afet Risk Yönetimi Komisyonu, Etiyopya'daki gıda krizine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, yetersiz yağışların gıda krizine neden olduğu belirtilerek, Etiyopya'nın dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Ülkedeki insani krizin acilen ele alınması gerektiği aktarılan açıklamada, 2022'de tekrarlanan kuraklık vakalarının Afar, Amhara, Tigray, Oromia, Güney ve Güneybatı bölgelerini etkilemeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, iklim değişikliğinin tarım faaliyetlerini olumsuz etkilemesinin gıdaya erişimi de büyük ölçüde güçleştirdiği ifade edildi.

- Gıda yardımları Nisan 2023'te askıya alınmıştı

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın çatışmalardan en çok etkilenen Tigray bölgesine gönderilen yardımların önemli bir kısmının başka yerlere yönlendirildiğine dair iddiaların ardından Nisan 2023'te gıda yardımını askıya almıştı.

USAID, milyonlarca insanın yardıma muhtaç olduğu Tigray'a gönderilen BM yardımlarının çalınıp pazarlarda satıldığına dair rapor yayımlamıştı.

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