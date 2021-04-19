Etiyopya, etnik çatışmaların artması nedeniyle Amhara eyaletinin güneyinde olağanüstü hal ilan etti

AA 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:05

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin Kuzey Shewa ve Oromo Özel Bölgesi'nde, son 3 gündür yoğun çatışmaların yaşandığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Oromo ve Amhara etnik gruplarını birbirine karşı kışkırtan silahlı grupların olduğu ve bu grupların sivil yerleşim yerlerine zarar verdiği belirtildi.

Kuzey Shewa ve Güney Wollo'daki çok sayıda köy ve kasabada OHAL ilan edildiği aktarılan açıklamada, bölgeyi yönetecek özel bir komutanlık kurulduğu kaydedildi.

- 1 ayda 300 kişi öldü

Etiyopya Ombudsman Enstitüsü, 9 Nisan'da, Amhara ve Oromo etnik grupları arasında yaşanan çatışmalarda 1 ayda 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Şiddet olaylarının, 19 Mart'ta, Oromo kökenli bir imamın cami önünde vurularak öldürülmesi sonrası patlak verdiği, Amhara eyalet güçleri ve burada yaşayan Oromo etnik grubundan sivillerin çatıştığı aktarılmıştı.

Ülkede 5 Haziran'da yapılması planlanan genel seçimler öncesinde şiddet olaylarının artması dikkati çekiyor.