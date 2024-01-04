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Dünya

Etiyopya, Hedasi Barajı'nın yüzde 94'ünü tamamladı

Etiyopya'nın, Mavi Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'nın yüzde 94'ünü tamamladığı bildirildi.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 21:40 - Güncelleme:
Etiyopya, Hedasi Barajı'nın yüzde 94'ünü tamamladı
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Fana televizyonunun haberine göre, Etiyopya'nın Nil havzasındaki Mısır ve Sudan ile anlaşmazlık yaşadığı Hedasi Barajı projesi bitmek üzere.

Hedasi Barajı Koordinasyon Komitesi, yaptığı toplantı sonrası, barajın inşasında son aşamaya geçildiğini duyurdu.

Komite, şimdiye kadar yüzde 94,6'sı tamamlanan baraja ilişkin anlaşmazlık için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki toplantıların sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

Üç ülke, geçen ay müzakerelerin 4'üncü turundan da sonuç alamamıştı.

- Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık payların etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

  • Etiyopya Barajı
  • Hedasi Barajı Tamamlandı
  • etiyopya

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