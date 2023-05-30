İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3949
  • EURO
    22,0788
  • ALTIN
    1284.66
  • BIST100
    4951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Etiyopya hükümetine ''cami yıkımlarını durdurun'' çağrısı
Dünya

Etiyopya hükümetine ''cami yıkımlarını durdurun'' çağrısı

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde yeni kurulması planlanan kent için konutlarla birlikte camilerin de yıkılması büyük tepkiye yol açtı

AA30 Mayıs 2023 Salı 22:58 - Güncelleme:
Etiyopya hükümetine ''cami yıkımlarını durdurun'' çağrısı
ABONE OL

Müslüman gruplar, Oromiya ve başkent Addis Ababa'da geçen haftadan bu yana yaptıkları gösterilerde, cami ve mescit yıkımlarının son bulmasını istedi.

Bazı gösterilerde şiddet olayları yaşanırken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel medyada, yıkılan ve zarar gören camilerin sayısının 20'ye ulaştığı aktarıldı.

Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi, hafta sonu yaptığı açıklamada, cami yıkımlarının bir an önce durması ve sivillerin zarar gördüğü şiddet olaylarına ilişkin de soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Addis Ababa şehrinin büyütülmesi planlarının askıya alınmasının ardından Etiyopya hükümeti, mart ayında Shegger adında yeni bir şehir kurarak hem kaçak hem de yasal yapıları kamulaştırarak yıkmaya başlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.