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Dünya

Etiyopya istihbarat servisi duyurdu! hükümeti devirmeye çalışan grup gözaltına alındı

Etiyopya istihbarat servisi, Amhara eyaleti yönetimini ve federal hükümeti devirmeye çalışan 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AA2 Mayıs 2023 Salı 21:47 - Güncelleme:
Etiyopya istihbarat servisi duyurdu! hükümeti devirmeye çalışan grup gözaltına alındı
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Etiyopya Ortak Güvenlik ve İstihbarat Görev Gücü yaptığı yazılı açıklamada, Amhara eyaletinde iktidardaki Refah Partisi (PP) temsilcisinin suikast sonucu öldürülmesi sonrası başlattığı operasyonda 47 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamada, "teröristlerin" dış güçlerle birlikte çalıştığı ve aramalarda çok sayıda silah, bomba ve uydu iletişim aracı bulunduğu aktarıldı.

Refah Partisi'nin Amhara Bölgesi Başkanı Girma Yeshitila'nın bu kişilerce öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, üst düzey Amharalı isimlere yapılan suikastlerle grubun eyalet yönetimi ve federal hükümeti devirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Etiyopya'da iktidardaki Refah Partisi'nin Amhara Bölgesi Başkanı Girma Yeshitila, 27 Nisan'da silahla vurularak öldürülmüştü.

Yaşamını yitiren Yeshitila, Etiyopya merkezi hükümetinin bölgesel silahlı kuvvetleri lağvetme ve onları merkezi ordu ve polise dahil etme çalışmalarını yürütenlerin önde gelenleri arasında bulunuyordu.

Başbakan Abiy Ahmed'in öncülük ettiği iktidardaki Refah Partisi, etnik kökenlerine göre ayrışmış eyaletlerde bulunan özel kuvvetleri ulusal güçlere entegre etmişti.

Amharalı muhalifler, eyalete bağlı özel kuvvetlerin lağvedilmesinin kendilerini sınır sorunu yaşadıkları komşularına karşı güçsüz bırakacağını savunmuştu.

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