Star.com.tr 23 Mart 2021 Salı 18:06 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 18:16

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed yaptığı basın açıklamasında, isyancı grupların yoğunlukta olduğu Tigray'da insani durumla ilgili endişelerinin arttığını açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bugün yaptığı açıklamada, kuzeydeki sorunlu bölge Tigray'da beş aylık çatışma sırasında sınır komşusu Eritre'den askerlerin bulunduğunu söyledi ve sivillere yönelik yapılan saldırılara karışmış olabileceklerini söyledi.

Abiy, askerlerin sınır koruma ve devriye sırasında Tigray'daki isyancı grubun saldırısına uğrayacaklarından endişe duyduklarını belirterek, Etiyopya Ordusu tarafından 1sınırı kontrol etmek için daha fazla asker yığacaklarını açıkladı.

Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun TPLF'ye karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddetmişti.

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