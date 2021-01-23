AA 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:27 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:34

İsminin açıklanmasını istemeyen Etiyopya Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, AA muhabirine, Mısır ve Etiyopya arasında artan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mısır'ın 50 yıldan uzun süredir Etiyopya'daki silahlı ve silahsız farklı muhalif unsurlara ülkeyi istikrarsızlaştırması için destek verdiğini ileri süren yetkili, "Hedasi Barajı'na ilişkin gelişmeler ışığında Mısır, son birkaç yılda Etiyopya karşıtı açık ve üstü örtülü faaliyetlerini artırdı." ifadesini kullandı.

Etiyopya, Temmuz 2020'de barajı doldurmaya başlamış, Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında anlaşma olmasa dahi elektrik üretimine başlayacağını duyurmuştu.

- Benishangul-Gumuz eyaletindeki milisleri "Mısır" destekliyor

Barajın inşa edildiği Benishangul-Gumuz eyaletinde son yıllarda ortaya çıkan etnik çatışmaların arkasında da Mısır'ın olduğunu öne süren diplomat, "Mısır'ın Benishangul-Gumuz'daki silahlı milislere yardım ettiğine ilişkin güvenilir istihbaratımız var. Mısırlı ajanlar, bu isyancı grupların liderleriyle iletişim halinde ve birlikte çalışıyorlar." dedi.

Eyalette, Amhara ve diğer azınlık durumundaki etnik gruplara yapılan saldırılar sonucu şimdiye kadar yüzlerce kişi can verdi, on binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

- "Amaçları hem Sudan'ı hem de Etiyopya'yı zayıflatmak"

Mısır'ın Etiyopya'nın komşusu Güney Sudan'da askeri üs kurma çabalarını hatırlatan yetkili, Mısır'ın son hamlesinin ise Sudan ve Etiyopya arasında savaş çıkarmaya çalışmak olduğunu söyledi.

Sudan ve Etiyopya'nın anlaşmazlık yaşadığı Faşka bölgesinde son haftalarda askeri hareketlilik artarken, iki ülke de karşı tarafı topraklarını işgal etmekle suçladı.

"Mısır, Etiyopya'yla çatışmaya girmesi için Sudan'a baskı yapıyor. Amaçları hem Sudan'ı hem de Etiyopya'yı zayıflatmak. Eğer gerginlik tam bir çatışma halini alırsa kazanan tek taraf Mısır olacak." ifadesini kullanan diplomat, Sudanlı bazı askeri yetkililerin Mısır'ın hilelerine kandığını iddia etti.

Mısır'ın Afrika Boynuzu'nda ittifak kurabilmek için son olarak Somali'ye yaklaştığını ve askeri yardım teklifinde bulunduğunu belirten diplomat, Somali'nin Mısır'ın "sinsi emellerini" fark ederek bu teklifi reddettiğini söyledi.

Etiyopya, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) liderlerini ve batıdaki Gumuz milislerini yakalamak için operasyonlarını sürdürürken, son haftalarda Sudan'ın işgal ettiğini ileri sürdüğü topraklarını almak için sınırdaki asker sayısını artırmayı sürdürüyor.

Her iki taraf da sınır sorununun barışçıl çözümü çağrısında bulunsa da Hedasi Barajı'na ilişkin gelişmelerin sorunun büyümesine ve savaşa yol açmasından korkuluyor.