Etiyopya ordusu stratejik noktaları aldı

AA 27 Kasım 2020 Cuma 23:09 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 23:09

Etiyopya ordusu, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik yürüttüğü operasyonda Tigray eyaletinin başkenti Mekelle çevresindeki stratejik noktaları ele geçirdiğini duyurdu.

Etiyopya Haber Ajansının haberine göre, ordu güçleri Mekelle'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Necaş ve Wukro kasabalarında kontrolü sağladı.

Teğmen Hassan İbrahim, operasyonun başarılı şekilde sürdüğünü ve ordu güçlerinin tüm cephelerde hızlı ilerleme kaydettiğini belirtti.

Bölgedeki iletişim hatlarının kesik olmasından ötürü çatışma sahasına ilişkin açıklamalar teyit edilemezken, Başbakan Abiy Ahmed, dün Mekelle şehrinin alınması için orduya emir verildiğini duyurmuştu.

Ahmed, bugün Afrika Birliği temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası ise Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) herhangi bir müzakereyi kabul etmeyeceğini yinelemişti.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.