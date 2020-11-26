AA/İHA 26 Kasım 2020 Perşembe 11:13 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:20

Ulusal ordu, isyancıların son kalesi olan eyaletin başkenti Mekelle'ye taarruz hazırlığı yaparken, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yadeta, sahadaki güncel duruma ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

4 Kasım'da başlayan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin de ülkeyi terk etmesine yol açan operasyonun son bulması için uluslararası kamuoyunun baskıları artarken, Addis Ababa hükümeti, TPLF liderlerini yakalayana kadar operasyonu sürdüreceği mesajını verdi.

- Son taarruz için hazırlık yapılıyor

TPLF'ye karşı operasyonunun ülkenin geleceğine yönelik çok yönlü güvenlik tehdidini ortadan kaldırdığını ifade eden Yadeta, "TPLF'nin planı Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetlerini parçalara ayırarak iç savaş çıkarmak, devlet kurumlarını zayıflatmak ve federal hükümeti devirmekti. Var olan tehdidi başarılı şekilde ortadan kaldırdık ve büyük bir insani krizi önledik." dedi.

Operasyon sırasında grubun elindeki ağır silahların yüzde 70'inin ordu tarafından geri alındığını ve önemli sayıda TPLF savaşçısının da öldürüldüğünü aktaran Yadeta, ordunun şu anda Tigray'ın başkenti Mekelle'den 30-40 kilometre uzakta olduğunu ve son taarruz için hazırlık yaptığını belirtti.

Bakan Yadeta, "Yakın zamanda sivillerin hayatını maksimum seviyede gözeterek Mekelle'ye gireceğiz ve taarruzu birkaç gün içinde tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

- "Üst düzey komutanlar TPLF safına geçti"

TPLF'nin, ordu içerisinde aktif görevdeki çok sayıda üst düzey komutanı kendi safına çektiğine vurgu yapan Yadeta, TPLF'ye yardım ettiği tespit edilen ve bundan şüphelenilen çok sayıda ismin gözaltına alındığını hatırlattı.

Yadeta, "TPLF cuntası, başkent Addis Ababa ve birçok farklı bölgede destekçilerini organize etti ve silahlandırdı. Terör saldırıları planlıyor ve etnik çatışmalar çıkarmak istiyorlardı ancak hepsi gözaltına alındı." dedi.

- "TPLF, halkın desteğini kaybetti"

Halkın operasyona öngörülemeyen ölçüde destek verdiğini ve bunun askerlerin moralini artırdığını kaydeden Yadeta, TPLF'nin liderlerini tutuklama ve parti üyelerini silahsızlandırmada kararlı olduklarını dile getirdi.

Yadeta, Tigray halkının artık TPLF'ye destek olmadığını ve kurtarılan bölgelerde yaşayanların özgürleştiklerini hissettiğini ileri sürdü.

"TPLF, halkın desteğini kaybetti, uzun süreli bir savaşı devam ettiremez." diyen Yadeta, TPLF'nin sahaya ilişkin yaptığı açıklamaları ise propaganda olarak nitelendirdi.

Etiyopya’da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’ne verilen süre doldu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bugün yaptığı açıklamada, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’ne teslim olması için verdiği 72 saatlik sürenin dolduğunu söyleyerek, Etiyopya ordusunun bölgede harekete geçeceğini bildirdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in isyancılara teslim olmaları için tanıdığı 72 saatlik sürenin dolması ile Etiyopya ordusunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’ne (TPFL) yönelik operasyonunda son aşamaya gelindi. Ahmed bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suçlu TPLF’ye barışçıl bir şekilde teslim olması için tanınan 72 saatlik süre artık sona erdi ve kanun uygulama uğraşımız sona erdi" ifadelerini kullandı. Etiyopya ordusunun Tigray bölgesinde saldırının "son aşamasına" başlayacağını söyleyen Ahmed, binlerce isyancının şimdiden teslim olduğunun ve sivillerin bağışlanacağının tekrar altını çizdi.