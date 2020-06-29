Etiyopya, Somali'deki bazı birliklerini geri çekti

AA 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:28 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:29

Ulusal medyadaki haberlere göre, Etiyopya, Somali'nin Bay, Bakol, Gedo ve Hiran başta olmak üzere güney bölgelerinde faaliyet gösteren askerlerinin bir kısmını geri çekti.

Çekilen birlikler, Etiyopya sınırında askeri törenle karşılandı. Geri çekilen asker ve birlik sayısı da açıklanmadı.

AMISOM'a bağlı olmadan 2006'da Somali geçici hükümetinin daveti üzerine ülkede bulunan birlikler, son olarak Somali muhalefetince "işgalci" olarak tanımlanmıştı.

Somali'deki muhalif Ulusal Partiler Forumu, Wadajir Partisi, Hiigsi Koalisyonu ve 1 Temmuz Değişim İttifakı, ülkedeki Etiyopya birliklerinin ülkenin istikrarına zarar verdikleri ve iç meselelere müdahil olduklarını belirtmişti.