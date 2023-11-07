Etiyopya tartışmalı bölgeler için referanduma gidecek

Addis Ababa hükümeti, Tigray'daki isyan hareketinin son bulması için imzalanan barış anlaşmasının yıl dönümünde, Tigray ve Amhara eyaletleri arasında daha önce defalarca çatışmaya yol açan bölgelerin durumu için referandum yapılacağını duyurdu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Tigray'daki iç çatışma yüzünden yerinden olan binlerce kişinin evlerine geri döneceği ve bu kişilerin güvenliğinin federal ordu tarafından sağlanacağı ifade edildi.

Referandumun ne zaman yapılacağına ilişkin bilgiye yer verilmeyen açıklamada, barışın ve karşılıklı güvenin tesisi için hükümetin Tigray'ın başkenti Mekelle'ye büyük çapta asker konuşlandırmadığı da vurgulandı.

Amhara güçleri, Tigray'daki çatışmalar sırasında Sudan sınırındaki tartışmalı bölgeleri yeniden kontrol etmeye başlamıştı. Amhara yönetimi, Tigray eyaletinin Sudan sınırına yakın bölgelerinin kendilerinden koparılarak 1990'larda zorla alındığını savunuyor.

Öte yandan, Tigray'daki isyan hareketine karşı hükümete destek veren "Fano" adlı Amhara milisleri, silahsızlanmak istemediği için aylardır eyalette ordu güçleriyle çatışıyor.

İktidarın eski ortaklarından olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve ordu arasında 2020'de çıkan çatışmalar, Kasım 2022'de barış anlaşmasıyla son bulmuştu.