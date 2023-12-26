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Dünya

Etiyopya temerrüde düştü

Etiyopya, 33 milyon dolarlık eurobond kuponunun faizini ödeyemeyince Afrika'da temerrüde düşen 3'üncü ülke oldu.

AA26 Aralık 2023 Salı 17:02 - Güncelleme:
Etiyopya temerrüde düştü
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Bloomberg'in haberine göre, Etiyopya, son ödeme tarihi 11 Aralık olan kuponların faiz ödemesini, üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen yapmadı.

Zambiya ve Gana'dan sonra temerrüde düşen 3'üncü Afrika ülkesi olan ülke, geçen ay bazı kredi verenlerle ödemelerin askıya alınması için anlaşmaya varmıştı.

Borçlarını yeniden yapılandırmak için çaba gösteren Etiyopya, G20'de ortaya konulan "Ortak Çerçeve" kapsamında borçlarının hafifletilmesini ve askıya alınmasını istiyor.

Ülkenin kuzeyindeki Tigray'da 2 yıl boyunca süren iç çatışma sonrası Etiyopya'da görülen güvensiz ortam ekonomiye de zarar vermişti.

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