İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3396
  • EURO
    8,9159
  • ALTIN
    434.731
  • BIST100
    1498.32
Dünya

Etiyopya ve Cibuti'den iş birliği

Etiyopya ve Cibuti sınır güvenliği konusunda iş birliği kararı aldı.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 23:03 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:03
ABONE OL

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya Federal Polisi Genel Komiseri Demelash Gebremichael ile Cibuti Ulusal Polis Direktörü Abdillahi Abdi Farah, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da görüştü.

Görüşmede iki ülke sınırında güvenliğin sağlanması, kaçak mal ve silah geçişi ile mücadele, insan trafiğinin önlenmesi ve terörle mücadele konularında iş birliği kararı alındığı bildirildi.

Görüşmeler sonucunda mutabakat zaptının imzalandığı ve koordinasyonun sağlanması amacıyla karşılıklı ofis açılmasına karar verildiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.