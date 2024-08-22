Etiyopya ve Kenya istihbarat servisi başkanları teröre karşı işbirliği kararı aldı

Ülke basınındaki habere göre, Etiyopya Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) Genel Müdürü Büyükelçi Rıdvan Hüseyin'in başkanlığındaki heyetle Kenya Ulusal İstihbarat Servisi Genel Müdürü Nurdin Muhammed Hacı başkanlığındaki heyet, Addis Ababa'da bir araya geldi.

Toplantıda kaçakçılık, silah ticareti, kayıt dışı madencilik ve insan kaçakçılığıyla mücadele konularında işbirliğinin yanı sıra Sudan ve Güney Sudan'da çatışmaların barışçıl şekilde sona erdirilmesi için ortak hareket etme kararı alındı.

Toplantıda, güvenlik ve istihbarat konularında işbirliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

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