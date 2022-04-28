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Dünya

Etiyopya Yüksek İslam Konseyi: Müslümanlara saldırılar soruşturulsun

Etiyopya Yüksek İslam Konseyi, ülkenin kuzeyindeki Gondar şehrinde birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların soruşturulmasını istedi.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
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Etiyopya Yüksek İslam Konseyi Başkanı Müfti Hacı Ömer İdris, 26 Nisan'da Gondar şehrinde Müslümanlara yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Masum insanların öldürüldüğüne dikkati çeken İdris, hükümete çağrı yaparak olayla ilgili soruşturma yapılmasını ve faillerin bulunmasını istedi.

Etiyopyalı Müslüman ve Hristiyanlara da "birlik" çağrısı yapan İdris, "Köklerimize geri dönelim. Bizi tanımlayan, dinler ve halklar arasındaki uyumdur." ifadelerini kullandı.

- 26 NİSAN'DA SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRIDA 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırının "planlı bir katliam" olduğu, şehirdeki bazı camilerin ve Müslümanlara ait varlıkların tahrip edildiği, kadınlara da tecavüz edildiği açıklanmıştı.

21 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğine dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkenin yüzde 35'ini Müslümanlar oluşturuyor.

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