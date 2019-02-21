Etiyopya'da 3,2 milyon yıllık kadın iskeleti barış için sergilendi Etiyopya'nın Afar bölgesinde 1974'te bulunan ve 'ilk insan iskeleti' olduğu iddia edilen 3,2 milyon yıllık kadın iskeleti 'Lucy', aktivistlerin düzenlediği 'Barış ve Sevgi Turu' kapsamında sergilendi.