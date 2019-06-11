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Etiyopya'da baş gösteren kolera salgınında 16 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya’da baş gösteren kolera salgını nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.Ülkenin farklı bölgelerinde 525 kolera vakası tespit edildi.

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Etiyopya Kamu Sağlığı Enstitüsü Direktörü Yardımcısı Beyene Moges, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkent Addis Ababa başta olmak üzere Oromiya, Amhara ve Tigray eyaletlerinde 525 kişinin koleraya yakalandığını belirtti.
 
Hastalığa yakalananlardan şimdiye kadar 16 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Moges, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktardı.
 
Moges ayrıca, yaşamını yitirenlerden çoğunun Amhara bölgesinde olduğunu vurguladı.
 
"Vibrio" isimli bakterinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.
 
İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor. 

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