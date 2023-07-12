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Dünya

Etiyopya'da bir İsrail vatandaşı kaçırıldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da bir İsraillinin kaçırıldığını duyurdu.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 00:22 - Güncelleme:
Etiyopya'da bir İsrail vatandaşı kaçırıldı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Bakanlığa bir İsrail vatandaşının Etiyopya'nın Gondar bölgesinde bulunduğu sırada kaçırıldığına dair rapor ulaştığı ifade edildi.

Bakanlığa bağlı birimlerin kaçırılan kişinin ailesiyle iletişime geçtiği ve konuyla ilgili Interpol'le temas halinde olunduğu aktarıldı.

Ayrıca Etiyopya'daki diplomatik misyonun, kaçırılan İsraillinin en kısa zamanda emniyetli bir şekilde serbest bırakılması amacıyla yerel güvenlik birimleriyle iletişimde olduğu ifade edildi.

Kaçırılma vakasının sorumlularına dair bilgi verilmedi.

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