6 Ocak 2026 Salı
  • Etiyopya'da facia! 22 göçmen hayatın kaybetti
Dünya

Etiyopya'da facia! 22 göçmen hayatın kaybetti

Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı bildirildi.

6 Ocak 2026 Salı 18:25
Etiyopya'da facia! 22 göçmen hayatın kaybetti
ABONE OL

BBC'deki habere göre, söz konusu kaza sabah saatlerinde Afar bölgesinin Semera kentinde meydana geldi.

Afar bölgesinden üst düzey yetkili olan Mohammed Ali Biedo, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonda yaklaşık 90 Etiyopyalı göçmenin bulunduğunu belirtti.

Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 22 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Biedo, 65 kişinin yaralandığını, bu kişilerden 30'unun ise durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Afar bölge yönetimi, hükümetin, yaralılar için tüm hayat kurtarıcı imkanları seferber ettiğini vurguladı.

Gençleri insan kaçakçılarına karşı uyaran bölge yönetimi, benzer trajedilerin yaşanmaması için tüm kurumlarla ve kolluk kuvvetleriyle faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Söz konusu güzergah; genellikle Etiyopya'dan Cibuti üzerinden Kızıldeniz'i aşarak Yemen'e, oradan da Suudi Arabistan ve diğer Orta Doğu ülkelerine uzanıyor.

