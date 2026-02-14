İSTANBUL 16°C / 12°C
  • Etiyopya'da Gazze zirvesi: BM ve Filistin'den ortak mesaj
Dünya

Etiyopya'da Gazze zirvesi: BM ve Filistin'den ortak mesaj

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Afrika Birliği Zirvesi kapsamında bir araya gelerek Gazze'de ateşkesin güçlendirilmesi ve Filistin yönetiminde birlik sağlanması konularını ele aldı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 18:14
Etiyopya'da Gazze zirvesi: BM ve Filistin'den ortak mesaj
BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 39. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter ve Başbakan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu, Gazze'deki ateşkesin pekiştirilmesi ve Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Komitesine destek verilmesinin önemini, aynı zamanda işgal altındaki Filistin topraklarında tutarlılığın ve birleşik Filistin yönetiminin yeniden kurulmasının sağlanmasını görüştüler." ifadesi yer aldı.

İkilinin ayrıca BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) karşı karşıya olduğu zorlukları ele aldığına işaret edilen açıklamada, işgale son verilmesi ve iki devletli çözümün sağlanması konusundaki kararlılıklarını yineledikleri belirtildi.

