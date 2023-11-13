İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2023 Pazartesi / 1 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5885
  • EURO
    30,5397
  • ALTIN
    1776.9
  • BIST100
    7589.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Etiyopya'da hükümet ile isyancılar arasında müzakereler sürüyor
Dünya

Etiyopya'da hükümet ile isyancılar arasında müzakereler sürüyor

Etiyopya hükümeti ile isyancı Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) arasında başlayan barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği bildirildi. ABD ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) ara buluculuğuyla başlayan müzakerelerde, Oromiya eyaleti ve çevresinde kalıcı barışın tesisi için anlaşma imzalanması bekleniyor.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 17:40 - Güncelleme:
Etiyopya'da hükümet ile isyancılar arasında müzakereler sürüyor
ABONE OL

Addis Standard'ın haberine göre, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde geçen hafta başlayan müzakerelere hükümetten üst düzey isimler de katılmaya başladı.

Müzakerelerde karşılıklı güven tesis edilirken anlaşma yolunda ilerleme sağlandı.

ABD ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) ara buluculuğuyla başlayan müzakerelerde, Oromiya eyaleti ve çevresinde kalıcı barışın tesisi için anlaşma imzalanması bekleniyor.

Addis Ababa hükümeti, yıllardır Oromiya eyaletinde ulusal ordu güçlerine karşı silahlı eylemlerde bulunan OLA'nın barışçıl mücadele yolunu benimsemesini istiyor.

Çoğunlukla Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) silah bırakmayı reddeden eski üyelerinden oluşan OLA, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile 2021 yılında ittifak yapmıştı.

Ülkenin en kalabalık etnik grubu olan Oromolara karşı uygulandığı ileri sürülen ayrımcı politikalara itiraz eden OLA, Oromolara kendi kaderini tayin hakkı verilmesini savunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.