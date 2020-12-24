Etiyopya'da hükümet yetkilileri gözaltına alındı

AA 24 Aralık 2020 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:25

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, silahlı grupların bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivilin katledilmesiyle ilgili en az 5 hükümet yetkilisi gözaltına alındı.

Eyalet basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin, federal ve eyalet yönetiminde görevli oldukları bildirildi.

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, silahlı gruplar bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivili katletmişti.

Bazı yerel haber kaynakları da ölü sayısının 90'ın üzerinde olduğunu ifade etmişti.

- BAŞBAKANDAN "ŞİDDET OLAYLARINA SON VERME" SÖZÜ

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ziyaret ettiği Metekel'de, "bölgedeki etnik çatışmalara ve şiddet olaylarına son verme" sözü vermişti.

Hükümet, on binlerce kişinin yerinden olduğu ve son aylarda tırmanışa geçen bölgedeki çatışmalarda, teslim olmaları için ülkenin kuzeyinde askeri operasyon düzenlenen isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) parmağı olduğunu savunuyor.