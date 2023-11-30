İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8729
  • EURO
    31,5351
  • ALTIN
    1886.99
  • BIST100
    7938.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Etiyopya'da kolera salgını bilançosu artıyor: 2 haftada 23 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Etiyopya'da kolera salgını bilançosu artıyor: 2 haftada 23 kişi yaşamını yitirdi

ngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Etiyopya'da patlak veren kolera salgınında son iki haftada 23 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 16:54 - Güncelleme:
Etiyopya'da kolera salgını bilançosu artıyor: 2 haftada 23 kişi yaşamını yitirdi
ABONE OL

Save the Children'dan yapılan açıklamada, Etiyopya'da yaşanan sellerin ardından kolera vakalarında artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, son iki haftada, Etiyopya'nın doğusundaki Somali bölgesinde 772 kolera vakası tespit edildiği, bu vakaların yüzde 80'inin 5 yaş altı çocuklar olduğu belirtildi.

Ülkedeki kolera salgınında, bu süreçte 23 kişinin öldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, salgının "kontrolden çıkabileceği" uyarısı yapıldı.

Etiyopya, Kenya ve Somali'de son iki haftadır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

  • Save The Children
  • kolera salgını
  • Etiyopya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.