Etiyopya'da kriz şiddetleniyor! Yardımlar kesilecek

WFP, acil destek sağlanmaması halinde önümüzdeki haftalarda 3,6 milyon kişinin gıda yardımına erişemeyeceğini belirtti. Kuruluş, Nisan-Eylül 2025 döneminde faaliyetlerini sürdürebilmek için 222 milyon dolarlık bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yardım kesintilerinde, ABD Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yardımları durdurma kararı ile birçok Batılı ülkenin insani yardım bütçelerini kısması etkili oldu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) raporuna göre, 2023'e kıyasla uluslararası yardımlar reel olarak %7,1 oranında azaldı. Bu, art arda beş yıl süren artışın ardından ilk düşüş olarak kayda geçti.

Etiyopya'da hâlihazırda Tigray, Amhara ve Oromia gibi bölgelerde süren çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan evsiz kaldı. 2020-2022 yılları arasında Tigray'da yaşanan iç savaşta en az 600 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bir milyon kişi ise hâlâ yerinden edilmiş durumda.

Ülkede yalnızca iç çatışmalar değil, aynı zamanda komşu Sudan ve Güney Sudan'dan gelen mülteci akını ile kuraklıklar da insani krizi derinleştiriyor. Somali bölgesi başta olmak üzere geniş alanlarda ciddi kuraklık yaşanırken, yaklaşık 10 milyon kişi açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.

WFP, uluslararası toplumun acilen harekete geçmemesi halinde milyonlarca kişinin hayati yardım kaynaklarından mahrum kalacağı uyarısında bulundu.