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Dünya

Etiyopya'da meydana gelen toprak kayması faciasında ölü sayısı 257'ye yükseldi

Etiyopya'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 257'ye yükselirken, Kızılhaç'ın gönderdiği 4 kamyon dolu insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Etiyopya'da meydana gelen toprak kayması faciasında ölü sayısı 257'ye yükseldi
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Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısı 257'ye yükseldi, can kaybının 500'ü bulabileceği belirtildi.

Gofa bölgesinde 22 Temmuz Pazartesi günü şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yapılan açıklamada, toprak kaymasında ölenlerin sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi. Ölü sayısının 500'e kadar çıkabileceği aktarıldı.

Felaketten etkilenen 15 binden fazla kişinin tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi. Etiyopya Kızılhaç'ın gönderdiği 4 kamyon dolu insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.

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