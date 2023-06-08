Etiyopya'da Müslümanların tepkisi sonrası cami yıkımları durduruldu

Addis Standard'ın haberine göre, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı İbrahim Tufa, bölgede huzursuzluğa yol açan cami yıkımlarını görüşmek üzere Oromiya Eyaleti Başkanı Shemelis Abdissa'yla bir araya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren görüşme sırasında Müslüman temsilciler yaşananlara ilişkin derin üzüntülerini ifade ederken, göstericilerin güvenlik güçlerince hedef alınmasını da eleştirdi.

Abdissa, son 2 haftada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, daha önce yeterli bilgilendirme yapılmadığı için hata yaptıklarını kabul etti.

Başkent Addis Ababa'nın dışında kurulacak olan "Shegger" isimli şehrin İslam da dahil olmak üzere dini değerlere uygun kurulacağını dile getiren Abdissa, şehirde modern camiler inşa etmek istediklerini söyledi.

Eyalet Başkanı, Müslümanların yaşadığı bölgelerde daha fazla yıkım olmayacağı sözünü verirken, şehir planlamasına Müslüman temsilcilerin de dahil edileceğini vurguladı.

Etiyopya'da son 2 haftadır yaklaşık 20 caminin yıkılması sonrası başlayan gösterilerde en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Etiyopya hükümeti, martta Shegger adında yeni bir şehir kurarak hem kaçak hem de yasal yapıları kamulaştırarak yıkmaya başlamıştı.

Oromiya Eyaleti hükümeti, yıkımların sadece kaçak yapıları hedef aldığını belirterek, sürecin anayasaya uygun ve meşru olduğunu savunmuştu.