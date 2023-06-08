İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3706
  • EURO
    25,4221
  • ALTIN
    1475.9
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Etiyopya'da Müslümanların tepkisi sonrası cami yıkımları durduruldu
Dünya

Etiyopya'da Müslümanların tepkisi sonrası cami yıkımları durduruldu

Etiyopya'da yerel hükümet, yeni şehir inşası için yapılan cami yıkımlarını durdurarak, şehir planlamasında Müslüman gruplarla işbirliği yapma sözü verdi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 19:37 - Güncelleme:
Etiyopya'da Müslümanların tepkisi sonrası cami yıkımları durduruldu
ABONE OL

Addis Standard'ın haberine göre, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı İbrahim Tufa, bölgede huzursuzluğa yol açan cami yıkımlarını görüşmek üzere Oromiya Eyaleti Başkanı Shemelis Abdissa'yla bir araya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren görüşme sırasında Müslüman temsilciler yaşananlara ilişkin derin üzüntülerini ifade ederken, göstericilerin güvenlik güçlerince hedef alınmasını da eleştirdi.

Abdissa, son 2 haftada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, daha önce yeterli bilgilendirme yapılmadığı için hata yaptıklarını kabul etti.

Başkent Addis Ababa'nın dışında kurulacak olan "Shegger" isimli şehrin İslam da dahil olmak üzere dini değerlere uygun kurulacağını dile getiren Abdissa, şehirde modern camiler inşa etmek istediklerini söyledi.

Eyalet Başkanı, Müslümanların yaşadığı bölgelerde daha fazla yıkım olmayacağı sözünü verirken, şehir planlamasına Müslüman temsilcilerin de dahil edileceğini vurguladı.

Etiyopya'da son 2 haftadır yaklaşık 20 caminin yıkılması sonrası başlayan gösterilerde en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Etiyopya hükümeti, martta Shegger adında yeni bir şehir kurarak hem kaçak hem de yasal yapıları kamulaştırarak yıkmaya başlamıştı.

Oromiya Eyaleti hükümeti, yıkımların sadece kaçak yapıları hedef aldığını belirterek, sürecin anayasaya uygun ve meşru olduğunu savunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.