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Dünya

Etiyopya'da olağanüstü hal ilanı

Etiyopya'da ordu ile milisler arasındaki çatışmaların şiddetini arttırması üzerine olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 13:28 - Güncelleme:
Etiyopya'da olağanüstü hal ilanı
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Etiyopya'da hükümet ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında 2022'de barış anlaşması imzalanmış ve ardından bölgedeki tüm örgütleri silahsızlandırma başlamıştı. Ancak, TPLF'ye karşı ordunun yanında savaşan yerel milis güçlerinin silahlanmayı reddetmesi üzerine çatışmalar başlamıştı. Ülkenin en popüler ikinci bölgesi olan Amhara'da, Etiyopya Ulusal Güçleri ile Fano milisleri arasında bu haftanın başında patlak veren çatışmalar kısa sürede güvenlik krizine dönüştü. Özellikle Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara bölgesinde Fano milis güçleriyle ordu arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi sonucu federal hükümet olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Başbakanlık Ofisi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Hukuk sistemi kapsamında bu tür hareketleri kontrol altında tutmanın zorlaşmasıyla böyle bir karar alınması gerekti" denildi.

Fano güçleri, TPLF'ye karşı yürütülen operasyonlarda federal güçleri desteklemişti.

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