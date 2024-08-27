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Dünya

Etiyopya'da şiddetli yağışlar heyelana neden oldu: 23 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'nın kuzeyinde şiddetli yağışlara heyelana yol açtı. 2 bin 700 kişi evini terk etmek zorunda kalırken, 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA27 Ağustos 2024 Salı 15:46 - Güncelleme:
Etiyopya'da şiddetli yağışlar heyelana neden oldu: 23 kişi hayatını kaybetti
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Yerel basındaki habere göre, Amhara eyaletine bağlı Gondar bölgesinde şiddetli yağışlar heyelana yol açtı.

Heyelanda 23 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

2 bin 700 kişi evini terk etmek zorunda kalırken, yaklaşık 2 bin hektarlık ekili alan tahrip oldu.

Bölge yönetimi, heyelandan etkilenenler için yardım çalışması başlattı.

HEYELAN RİSKİ DEVAM EDİYOR

Etiyopya Meteoroloji Enstitüsü ise şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riskinin artacağı uyarısı yaptı.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 24 Ağustos'taki heyelanda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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