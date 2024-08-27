Yerel basındaki habere göre, Amhara eyaletine bağlı Gondar bölgesinde şiddetli yağışlar heyelana yol açtı.
Heyelanda 23 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI
2 bin 700 kişi evini terk etmek zorunda kalırken, yaklaşık 2 bin hektarlık ekili alan tahrip oldu.
Bölge yönetimi, heyelandan etkilenenler için yardım çalışması başlattı.HEYELAN RİSKİ DEVAM EDİYOR
Etiyopya Meteoroloji Enstitüsü ise şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riskinin artacağı uyarısı yaptı.
Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 24 Ağustos'taki heyelanda 10 kişi hayatını kaybetmişti.