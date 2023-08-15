İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0566
  • EURO
    29,5586
  • ALTIN
    1656.27
  • BIST100
    7690.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Etiyopya'da silahlı saldırı: 12 ölü

Etiyopya'nın Oromiya bölgesinde sivillerin hedef alındığı saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

AA15 Ağustos 2023 Salı 19:44 - Güncelleme:
Etiyopya'da silahlı saldırı: 12 ölü
ABONE OL

Addis Standard'ın haberine göre, kimliği belirsiz kişilerce ülkenin Oromiya bölgesinde sivillere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Oromiya bölgesindeki muhalif gruplar, ölümlerden hükümeti sorumlu tutarken Etiyopya hükümeti henüz bir açıklama yapmadı.

Etiyopya hükümeti, isyancı Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) ile nisanda barış görüşmelerine başlamıştı.

Çoğunlukla Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) silah bırakmayı reddeden eski üyelerinden oluşan OLA, ülkenin kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile (TPLF) 2021'de ittifak yapmıştı.

Ülkenin en kalabalık etnik grubu olan Oromolara karşı uygulandığı ileri sürülen ayrımcı politikalara itiraz eden OLA, Oromolara kendi kaderini tayin hakkı verilmesini istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.