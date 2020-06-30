Etiyopya'da ünlü şarkıcı aktivist vurularak öldürüldü

AA 30 Haziran 2020 Salı 11:42 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 11:42

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkent Addis Ababa’da silahlı saldırıya uğrayan Oromolu sanatçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Başbakan Abiy Ahmed, Twitter hesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında, şarkıcı için “Muhteşem bir sanatçıydı.” ifadelerini kullandı.

Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan sanatçıyı kimlerin hedef aldığı henüz tespit edilemedi.

Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Oromolular, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015 ile 2018 yılları arasında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

2018’de Abiy Ahmed hükümetinin göreve gelmesiyle bölgedeki tansiyon azalmıştı.

Şarkıcının ölümüyle bölgedeki gerilimin yeniden yükselmesinden endişe ediliyor.