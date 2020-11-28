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Dünya

Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 43 bine ulaştı

Etiyopya'da ordu ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasındaki çatışmalar bölge halkını göçe zorluyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Etiyopya'da devam eden şiddet olayları nedeniyle en az 43 bin Etiyopyalının Sudana'a kaçtığını açıkladı.

IHA28 Kasım 2020 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 10:57
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, yaşanan şiddet olayları nedeniyle en az 43 bin Etiyopyalının komşu ülke Sudan’a kaçtığı ifade edildi. UNHCR Sözcüsü Babar Beloch, "Kasım ayı başından bu yana Etiyopya’nın kuzey Tigray bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle 43 binden fazla mülteci güvende olabilmek için Sudan’a geçti" dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Filippo Grandi, Sudan’ın başkenti Hartum’u ziyaret edeceğini duyurdu. Grandi, mültecilerle görüşeceğini ve Sudan’a göçü inceleyeceğini ifade etti.

UNHCR, mülteciler için yardım kampanyası başlatırken, insani yardım kuruluşları da mültecilere için yardım merkezleri kuruyor.

Öte yandan Etiyopya’nın korona virüs nedeniyle seçimleri erteleme kararı almasının ardından Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, hükümetin gayrimeşru olduğunu açıklamıştı. 4 Kasım’da Etiyopya ordusunun Mekelle’deki karargahına saldırı düzenleyen TPLF’ye yönelik operasyon başlatılmıştı.

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