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Etiyopya’daki jeolojik çöküntü başka bir gezegeni andırıyor

DÜNYA üzerindeki en alçak ve en sıcak noktalardan biri olan ve sanki başka bir alemdenmiş izlenimi veren sülfür tabakalardan oluşan Etiyopya’daki Danakil Çöküntüsü, dron ile görüntülendi.

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Gezgin Bridget Thackwray, yol arkadaşı fotoğrafçı Topher Richwhite ile Etiyopya’daki Danakil Çöküntüsü’ne gitti. Thackwray, “nefes aldığınızda ciğerlerinizi yakıyor. Çok rahatsız edici bir deneyimdi. Hava sıcaklığı 48 santigrat dereceydi. Saat sabah 10:00’du” dedi. Danakil Çöküntüsü, üç tektonik plakanın ayrışması ile sonuçlanan jeolojik çöküntü nedeniyle bu isimle anılıyor.  

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