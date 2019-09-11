Etiyopya’daki jeolojik çöküntü başka bir gezegeni andırıyor DÜNYA üzerindeki en alçak ve en sıcak noktalardan biri olan ve sanki başka bir alemdenmiş izlenimi veren sülfür tabakalardan oluşan Etiyopya’daki Danakil Çöküntüsü, dron ile görüntülendi.