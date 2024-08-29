Etiyopya'dan Mısır'a 'Somali'ye dış müdahale' tepkisi

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım yaptığı belirtilerek, bunun dış müdahale anlamına geldiği görüşüne yer verildi.

Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) haricinde Somali'ye konuşlanacak barış gücü misyonunun Afrika Boynuzu'nda istikrarsızlığı artırabileceği ifade edilen açıklamada, "Etiyopya, ulusal güvenliğini tehdit edebilecek bölgedeki gelişmeleri dikkatle izliyor." ifadesi kullanıldı.

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Etiyopya ile Somaliland krizini yaşayan Somali, Mısır ile 14 Ağustos'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma sonrası dün Mısır ordusuna mensup subayların da bulunduğu bir grup asker ile askeri ekipmanları taşıyan iki uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya indiği iddia edilmişti.

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Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 1 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelmişti.

Etiyopya ve Somali, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında kabul edilebilir çerçevede ele almaya yönelik perspektifler geliştirmeyi ve ikinci tur görüşme için 2 Eylül 2024'te Ankara'da tekrar buluşmayı kararlaştırmıştı.