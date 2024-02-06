Etiyopya'dan Somali'ye ''dostluk'' mesajı

Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile imzaladığı denize erişim anlaşması sonrası Somali ile diplomatik krizin yaşanmasına neden olan Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, Somali ile barış mesajı verdi.

Ahmed, "Etiyopya ve Somali halkları birbirine kan bağıyla bağlı. Somali'nin barışı için birçok Etiyopyalı öldü." ifadesini kullandı.

Somali barışı için Etiyopya kadar hiçbir ülkenin bedel ödemediğinin altını çizen Ahmed, "Etiyopya'nın Somali'ye zarar verme niyeti olmadığını vurguladı.

Ahmed, Somali'deki barışın Etiyopya'da barış anlamına geldiğini kaydederek, iki ülke arasındaki dostluğun çok derin olduğunu ve Etiyopya'nın bir dost olarak Somali'yi incitmek istemediğini belirtti.

Bazı güçlerin iki ülke arasında çatışmayı körüklediğine dikkati çeken Ahmed, taleplerinin karşılıklı çıkar temelinde denize ulaşmak olduğunu ve bunun sadece Etiyopya'nın değil bölgenin menfaatine olacağını aktardı.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland, nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini tanıyacağını duyurmuştu.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.