Etiyopyalı askerler Tigray'de yüzlerce sivili tutukladı

Star.com.tr 25 Mayıs 2021 Salı 21:57 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 21:57

Eritre ve Etiyopyalı askerlerin Tigray'ın kuzey bölgesindeki Şire kasabasındaki dört kamptan 500'den fazla genç erkek ve kadını zorla gözaltına aldığı iddia edildi.



Görgü tanıkları, "askerler saat 23:00 sularında geldiler ve yüzlerce kişiyi kamyonlara yüklediler." dedi. Yardım görevlilerinden biri, birkaç kişinin dövüldüğünü, telefonlarına ve paralarına el konulduğunu söyledi.

Etiyopya'nın askeri sözcüsü, Tigray'deki hükümet görev gücü başkanı ve Tigray bölge başkanı sorulan sorulara cevap vermedi.

Şire'nin kuzeybatı bölgesinin geçici başkanı Tewodros Aregai, "yüzlerce" kişinin tutuklandığını doğruladı.

Eritre'nin Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel, halkı tutuklamak için bir neden görmediğini bu iddiaların Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) propagandası olduğunu söyledi.

Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Ahmed Abiy, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun TPLF'e karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını reddetmişti.

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