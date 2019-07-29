Bir ilke imza attılar

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Etiyopyalılar, kuraklığa karşı 200 milyon ağaç dikerek rekor kırdı

Etiyopya halkı, yaşanan kuraklığa karşı bir günde 200 milyon ağaç dikerek rekor kırdı.

  • DHA
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Başbakan Abiy Ahmed’in öncülük ettiği ağaç dikim etkinliği, kuraklık problemi olan Etiyopya’da ormanlaşma yaratmayı amaçlıyor. Etiyopya’daki ormanlık alanlar 20’nci yüzyılın başlarında, ülkenin yüzde 35’ini oluştururken, 2000’li yılların başına gelindiğinde bu oran, yüzde 4 civarına kadar düşmüştü. 
 
Başbakan Abiy, ‘Yeşil Miras’ adı altında ağaç dikme etkinliklerinin devam edeceğini açıkladı. Bazı kamu kuruluşlarının, çalışanlarının ağaç dikme etkinliğine katılması sebebiyle kapalı olduğu açıklanırken, hedefin 4 milyar ağaç dikmek olduğu duyuruldu. Etiyopya Bilim ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle, toplam 221 milyon ağacın dikildiğini açıkladı.
 
2016 yılında, 800 bin gönüllüyle 50 milyon ağaç dikimi gerçekleştiren Hindistan’ı bu etkinlikle geride bırakan Etiyopya, diğer ülkelere de örnek oldu.

Saraçhane´de gerginlik

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