Etiyopya'nın bazı bölgelerinde internet kesildi

Amharalı üniversite öğrencisi Abigail Tadesse, AA muhabirine, sivillerin, çatışmaların arasında kaldığı bilgisini paylaştı.

Tadesse, "Ordu, milislerle savaşırken çapraz ateşe yakalandık. Durum gergin ve internet kesintisi nedeniyle sevdiklerimize ulaşamıyoruz." dedi.

Çatışmalar nedeniyle çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını aktaran Tadesse, "Hastanelere çatışmalardan ötürü yaralılar getiriliyor. Yaralılar, ağır ve tıbbi müdahalede bulunmak için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgenin kanaat önderlerinden Sarah Haile ise devam eden çatışmalar nedeniyle endişesini dile getirerek, "Barış ve dökülen bu kanın sona ermesi için dua ediyoruz, toplumumuz acı çekiyor ve barışçıl bir çözüm için birleşmeliyiz." diye konuştu.

Etiyopya'nın kuzeyinde Tigraylı isyancılara karşı ordunun yanında savaşan ve barış anlaşması sonrasında silahsızlanmayı reddeden Amhara milisleri ile ordu arasındaki çatışmalar büyüyor.

Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle (TPLF) barış anlaşması imzalayan federal hükümet, bölgedeki tüm silahlı örgütleri silahsızlandırmaya başladı.

Federal hükümetin talimatlarına uymayan ve "Fano" adını taşıyan milisler, askerle çatışmaya başladı.

Milisler, TPLF'ye karşı verilen mücadelede ordunun yanında yer almıştı.