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Dünya

Etiyopya'ya 40 milyon avroluk insani yardım paketi

Avrupa Birliği (AB), Etiyopya'da insani yardım çabalarını desteklemeye yönelik 40 milyon avro değerinde yardım paketini duyurdu.

AA14 Ocak 2025 Salı 16:57 - Güncelleme:
Etiyopya'ya 40 milyon avroluk insani yardım paketi
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AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya halkının ülkede süren çatışmalar, iklim krizinin etkileri ve salgınlar nedeniyle "birçok zorlukla karşı karşıya olduğu" belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun ülkeye yönelik 2025 yılının ilk insani yardım paketi kapsamında 40 milyon avro sağlayacağı ve yardımların özellikle ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler ile Sudan gibi ülkelerden sığınmış mültecilere aktarılacağı bildirildi.

Yeni yardım paketinin ardından AB Komisyonunun 2020'den bu yana Etiyopya'ya tahsis ettiği insani yardım miktarı 436,5 milyon avronun üzerine çıkmış oldu.

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