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Dünya

Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü

İtalya'daki Etna Yanardağı sabah saatlerinde yeniden hareketlenerek yaklaşık 3 saat boyunca kül ve lav püskürttü.

AA21 Eylül 2021 Salı 18:58 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 18:58
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İtalya'nın Sicilya adasında 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın güneydoğusundaki krater, üç hafta aradan sonra yeniden kül ve lav püskürttü.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) verilerine göre, bu sabah yerel saatle 06.15 sularında başlayan kül ve lav püskürtme faaliyeti yaklaşık 3 saat devam etti.

Dağın püskürttüğü küllerin 9 bin metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Yanardağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de küllerin düştüğü kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de kül bulutlarının yanardağ yakınındaki Katanya Fontanarossa Havaalanı'ndaki uçuşları etkilemediği belirtildi.

Bu yıl içinde sık aralıklarla volkanik hareketliliğin gözlendiği Etna Yanardağı'nda yılbaşından bu yana kaydedilen kül ve lav püskürtme gibi volkanik aktivitelerin sayısının 50'yi geçtiği ifade edildi.

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