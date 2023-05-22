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Dünya

Etna Yanardağı tekrar alevlendi! Tüm uçuşlar iptal edildi

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaKİ Etna Yanardağı'nın TEKRAR faaliyete geçerek lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgedeki tüm uçuşlar iptal edildi.

IHA22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
Etna Yanardağı tekrar alevlendi! Tüm uçuşlar iptal edildi
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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, dün yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü volkanik küllerin bölgeye ulaşmasıyla yanardağın yakınındaki Catania-Fontanarossa Havaalanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı. Havaalanı yetkilileri, uçak seferlerinin güvenlik sağlanana kadar gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son büyük patlama 1992'de gerçekleşmişti.

  • İtalya
  • Sicilya Adası
  • Etna Yanardağı

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