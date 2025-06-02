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Dünya

Etna Yanardağı'nda patlama

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın sabah saatlerinde güneydoğu kraterinde yaşanan çökme sonucu güçlü ve yoğun şekilde kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Etna Yanardağı'nda patlama
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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.

Patlama sonucunda, söz konusu kraterden güçlü şekilde kül püskürmesi ve yoğun lav akışı görüldü.

İlk gözlemlere göre, kül bulutunun 5 kilometre yüksekliğe kadar eriştiği kaydedildi.

Kraterin külle beraber eş zamanlı püskürttüğü lavın da yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar geldiği belirtildi.

Yanardağda dün geceden bu yana volkanik sarsıntıların devam ettiği ifade edildi.

Etna Yanardağı'ndaki bu sabahki volkanik patlama, Katanya gibi çevredeki yerleşim yerlerinden de gözlenebilirken, patlama sırasında yanardağda olan kişilerin kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Bu arada, yanardağdaki volkanik patlama sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için de "kırmızı kodlu" uyarı yayınlandı.

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

Etna'da bu yıl şubat, nisan ve mayıs aylarında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.

  • İtalya
  • Etna Yanardağı
  • Volkan
  • Patlama

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