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Dünya

Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor

İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 10:14 - Güncelleme:
Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor
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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti. Yanardağdaki Voragine kraterinde patlama meydana geldi. Üç bin 357 metre yüksekliğindeki yanardağ, lav ve kül püskürttü.

ETNA'NIN DENİZ SEVİYESİNDEN YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞTİ

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsüne (INGV) bağlı Etna Gözlemevi'nin son paylaştığı bilgiye göre, 2021'den bu yana herhangi bir patlamanın olmadığı Etna'nın, Voragine kraterinde haziranın son haftasından beri devam eden volkanik faaliyetler neticesinde deniz seviyesinden yüksekliği arttı.

Etna'da son günlerde sıkça kül ve lav püskürten Voragine kraterinin yüksekliğinin biriken lavlar nedeniyle 3 bin 369 metreye ulaştığı ve yanardağın en aktif kraterlerinden olan 3 bin 347 metre yüksekliğindeki güneydoğu kraterini geçtiği belirtildi. Voragine kraterinde özellikle 5-7 Temmuz'daki yoğun volkanik faaliyetlerin ardından yapılan ölçümlerde seviyesinin yükseldiği tespit edildi.

Son haftalarda kül, lav püskürtme, lav akışı ve sarsıntılar gibi volkanik faaliyetlerin sıkça gözlendiği Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

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