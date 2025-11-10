İSTANBUL 22°C / 14°C
Euro-Med: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de günde ortalama 8 Filistinliyi öldürüyor

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürerek günde ortalama 8 Filistinliyi öldürdüğü ve sivillerin yaşam koşullarını tehdit ettiği bildirildi.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Euro-Med: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de günde ortalama 8 Filistinliyi öldürüyor
ABONE OL

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki toplu katliam politikasını sürdürdüğü vurgulandı.

Örgüt açıklamasında, "Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in günde ortalama 8 Filistinliyi öldürüyor. 20'den fazla kişiyi de yaralıyor." ifadelerine yer verildi.

İki yıldan fazla süredir devam eden abluka ve açlık politikalarının Gazze'deki 2 milyonu aşkın Filistinlinin yaşamını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun ise bu duruma sessiz kalarak etkili bir önlem almadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen evleri yıkmaya, hava ve kara saldırılarına devam ederek temel yaşam koşullarını yok ettiği ve Gazze'deki halkın en temel haklarından mahrum bırakıldığı belirtilerek, özellikle Han Yunus ve Gazze kentlerinin doğusunda evlerin ve binaların sistematik olarak tahrip edildiğini aktarıldı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) raporuna göre, Gazze'de açlık seviyesi kritik boyutlara ulaşmış, çocuklarda kötü beslenme oranı geçen yıla göre yüzde 20 artmış durumda.

Ateşkese rağmen her gün yalnızca 145 yardım kamyonu bölgeye ulaşabiliyor. Bu anlaşmada öngörülen 600 kamyonun çok altında.

Euro-Med açıklamasında, bu uygulamaların İsrail'in Gazze'ye karşı sürdürdüğü soykırım ve sistematik imha politikasının bir uzantısı olduğu vurgulanarak, İsrail saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Gazze halkının en temel haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Son iki yılda İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, sivil altyapının yüzde 90'ı tahrip edildiğini, tahmini maddi kayıpların ise yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplandığını aktarıyor.

