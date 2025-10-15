İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

Eurofighter savaş uçakları hava üssüne iniyor: NATO operasyonunda kritik gelişme

Almanya, NATO'nun 'Eastern Sentry (Doğu Nöbetçisi)' operasyonu kapsamında görev yapmak üzere birkaç Eurofighter savaş uçağını Polonya'daki Malbork askeri hava üssüne konuşlandıracağını açıkladı.

15 Ekim 2025 Çarşamba
Eurofighter savaş uçakları hava üssüne iniyor: NATO operasyonunda kritik gelişme
Almanya'nın NATO'nun doğu kanadını korumak için Polonya'nın Malbork askeri hava üssüne Eurofighter uçakları konuşlandıracağı bildirildi.

EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAKLARI POLONYA'YA İNİYOR

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de gazetecilere konuştu.

Bakan Pistorius, "Şu ana kadar birkaç Eurofighter uçağıyla Romanya'nın Köstence kentindeyiz. Gelecekte birkaç Eurofighter uçağıyla Polonya'nın Marburg kentinde de olacağız. Böylece ittifakın doğu sınırında daha aktif, daha görünür ve daha fazla varlık göstereceğiz. Devriye uçuşlarıyla doğu kanadının korunmasına katkıda bulunacağız." dedi.

NATO'DAN 'DOĞU NÖBETÇİSİ" OPERASYONU

Almanya'nın göndereceği uçaklar, doğu kanadını korumak için NATO'nun "Eastern Sentry (Doğu Nöbetçisi)" operasyonu kapsamında görev yapacak.

"Eastern Sentry" operasyonu, eylül ayında Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine yanıt olarak başlatılmıştı.

Polonya'daki yeni görev aralık ayında başlayacak ve Mart 2026'ya kadar sürecek.

Almanya'nın yanı sıra Fransa, İngiltere, Çekya ve Danimarka da "Eastern Sentry" operasyonuna katılıyor.

Almanya daha önce de Rostock-Laage hava üssünden Polonya'daki koruma uçuşlarına katılan dört adet Eurofighter savaş uçağı sağlıyordu.

