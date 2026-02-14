Eurofighter Typhoon, aerodinamiğini iyileştirmek için bir yükseltme işleminden geçecek. Yabancı basında yer alan habere göre, Aerodinamik Modifikasyon Kiti (AMK) olarak adlandırılan bu çözüm, yeni silahların entegrasyonunu hızlandırmak ve uçuş performansını artırmak için tasarlandı.

"GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ARTIŞA YOL AÇMAKTADIR"

Eurofighter'ın NETMA (NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı) ile AMK'nın geliştirilmesi çalışmalarına başlamak üzere imzaladığı anlaşmayı duyuran resmi açıklamada, "Bu iyileştirme, gövde kanatçıklarına, flaperonlara ve ön kenar köküne yapılan uzantılar sayesinde elde edilmiştir ve bu da maksimum kanat kaldırma kuvvetinde gözle görülür bir artışa yol açmaktadır" denildi.

Açıklamaya, Eurofighter Typhoon'un bu yeni aerodinamik kit ile nasıl değişeceğine dair bir görsel de eklendi.

ÇOK SAYIDA FÜZE KONUŞLANDIRILDI

Geliştirme aşamasında olan AMK, yeni radar karşıtı, havadan karaya ve havadan havaya füzelerin yanı sıra geliştirilmiş uzun menzilli füze varyantlarının konuşlandırılmasını hızlandıracaktır.

Şirketten paylaşılan görüntü

Resimde IRIS-T ve Meteor havadan havaya füzeleri, çok noktalı bir pilon üzerinde Brimstone havadan karaya füzeleri, bir Taurus seyir füzesi ve hassas güdümlü hava bombaları gösterilmektedir.

ABD BİLEŞENLERİNDEN TAMAMEN BAĞIMSIZ

Yeni hava-hava füzelerinin, ABD bileşenlerinden tamamen bağımsız (ITAR'dan muaf) yeni bir hava muharebe silahının geliştirilmesinden kaynaklanabileceği belirtilmelidir . Bu geliştirme, Almanya'nın Diehl Defence şirketi tarafından yürütülmektedir.

Yer hedeflerine yönelik silahlar, MBDA'nın Stratus füzelerini (eskiden FC/ASW olarak biliniyordu) ifade ediyor olabilir . Bunlar muhtemelen Storm Shadow / SCALP'ın yerini alacak olan süpersonik Stratus RS (RJ10) ve ses altı hızda seyreden Stratus LO (TP15) seyir füzeleridir. Stratus RS yüksek hızlı bir gemisavar füzesi olarak konumlandırılmış olsa da, radar karşıtı bir varyantının geliştirilmesi planları da duyurulmuştu.

ZAMAN ÇİZELGESİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Eurofighter'ın modernizasyonuna ilişkin zaman çizelgesi henüz açıklanmadı. Ancak çalışmaların Airbus, BAE Systems ve Leonardo tarafından yürütüleceği, bu da savaş uçağının tüm operatörlerinin ilgilendiğini gösteriyor. Eurofighter'ın 2060'lara kadar hizmette kalması bekleniyor.